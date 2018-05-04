Введите ваш ник на сайте
Материалы

Зальцбург - Марсель

03.05.2018, Четверг, 22:05 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1/2 финала , ответный матч Зальцбург - Марсель
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 26 апреля, четверг 22:05 Марсель 2:0 Зальцбург
Лига Европы (2017/2018), группа I
Квалификация, 6 тур
7 декабря, четверг 23:05 Марсель 0:0 Зальцбург
Квалификация, 2 тур
28 сентября, четверг 20:00 Зальцбург 1:0 Марсель
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 6 3 3 0 7:1 +6 12
2. Марсель 6 2 2 2 4:4 0 8
3. Коньяспор 6 1 3 2 4:6 -2 6
4. Гимараеш 6 1 2 3 5:9 -4 5
...
  • ...
    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 4 мая 2018, 00:48

    Мои поздравления Болельщикам Марселья

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 4 мая 2018, 00:46

    Все видели, что углового не было, а именно с углового был забит гол. Судью на мыло! И огромное количество желтых карточек, видимо от неуверенности. Как много от судьи зависит ход матча!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +527

    трениришко 4 мая 2018, 00:41

    карасев пи да ра с

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +82

    RScat 4 мая 2018, 00:33

    Еще одни халявщики((((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 4 мая 2018, 00:01

    у марселя на носу красная карточка !

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 4 мая 2018, 00:00

    вот это да ! рб бойцы ! до конца !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 3 мая 2018, 23:48

    нужен бычкам еще один гол для победы!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +788

    dddolphin 3 мая 2018, 20:54

    4-2

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 мая 2018, 19:32

    победа Зальцбурга с крупным счетом

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9

    SergeyP > andrej-lucevich 3 мая 2018, 12:54

    да не может быть

    -1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich > andrej-lucevich 3 мая 2018, 22:57

    Я тоже так ставил!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > SergeyP 3 мая 2018, 23:40

    может!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +82

    RScat > andrej-lucevich 4 мая 2018, 00:40

    увы,опять судьи...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 