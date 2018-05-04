Зальцбург - Марсель

Мои поздравления Болельщикам Марселья
|Квалификация, 1/2 финала
первый матч
|26 апреля, четверг
|22:05
|Марсель
|2:0
|Зальцбург
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|6
|3
|3
|0
|7:1
|+6
|12
|2.
|Марсель
|6
|2
|2
|2
|4:4
|0
|8
|3.
|Коньяспор
|6
|1
|3
|2
|4:6
|-2
|6
|4.
|Гимараеш
|6
|1
|2
|3
|5:9
|-4
|5
Все видели, что углового не было, а именно с углового был забит гол. Судью на мыло! И огромное количество желтых карточек, видимо от неуверенности. Как много от судьи зависит ход матча!
карасев пи да ра с
Еще одни халявщики((((
у марселя на носу красная карточка !
вот это да ! рб бойцы ! до конца !
нужен бычкам еще один гол для победы!!!
4-2
победа Зальцбурга с крупным счетом
да не может быть
Я тоже так ставил!
может!
увы,опять судьи...