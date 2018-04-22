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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Сан-Хосе
Орландо Сити - Сан-Хосе: обзор матча 22 апреля 2018
Орландо Сити
22.04.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Сан-Хосе
35'
С. Клестан
69'
Д. Дуайер
78'
Ф. Юнгвирт
90'
Ф. Юнгвирт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Сан-Хосе
90'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Юнгвирт
78'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Юнгвирт
ГОЛ! 2:0!
Д. Дуайер
69'
Желтая карточка
Й. Йотун
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Клестан
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Сан-Хосе
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Сан-Хосе
27
Фатай Алаше
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
2-4-1
17
Бендик
19
Йотун
22
Сане
16
Клестан
17
Эльмунир
4
Джонсон
7
Игита
14
Дуайер
1-4-2
16
Аффольтер
6
Салинас
20
Годой
26
Юнгвирт
8
Хика
8
Вондоловски
9
Хусен
Остались в запасе
Орландо Сити
Сан-Хосе
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
27
Фатай Алаше
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Остались в запасе
27
Фатай Алаше
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Орландо Сити - Сан-Хосе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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