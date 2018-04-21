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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Сивасспор
Трабзонспор - Сивасспор: обзор матча 21 апреля 2018
Трабзонспор
21.04.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Сивасспор
90+1'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Сивасспор
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Коне
Желтая карточка
Б. Йылмаз
71'
Желтая карточка
Ю. Куцка
65'
54'
Желтая карточка
Тьеви
Начало матча
Статистика матча Трабзонспор - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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Трабзонспор
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