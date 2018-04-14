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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Аланьяспор
Йени Малатьяспор - Аланьяспор: обзор матча 14 апреля 2018
Йени Малатьяспор
14.04.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
78'
А. Бюйюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Аланьяспор
Желтая карточка
А. Мина
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Бюйюк
78'
71'
Желтая карточка
Я. Маниатис
43'
Желтая карточка
Л. Гассама
Желтая карточка
А. Кара
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Аланьяспор
89
Ламин Гассама
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Йени Малатьяспор
21
Дория
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
6
Филипе Аугусто
ОП
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
99
Мбилла Этам
ЦФ
2-2-2
26
Сиссоко
30
Мина
14
Окечукву
35
Кара
10
Бюйюк
29
Бутаиб
4-1-1
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
8
Маниатис
89
Гассама
5
Сакей
10
Фернандес
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Аланьяспор
21
Дория
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
21
Дория
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
17
Эмре Нефиз
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Йени Малатьяспор - Аланьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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