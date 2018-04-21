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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Халл Сити
Бристоль Сити - Халл Сити: обзор матча 21 апреля 2018
Бристоль Сити
21.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
5 : 5
Завершен
Халл Сити
37'
М. Пак
40'
Ф. Дьедиу
53'
Ф. Дьедиу
64'
Б. Рид
90+3'
Д. Брайан
16'
Х. Уилсон
56'
Ф. Филдинг (АГ)
72'
Х. Уилсон
81'
А. Эрнандес
87'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Халл Сити
90'
+8
Желтая карточка
А. МакГрегор
ГОЛ! 5:5!
Д. Брайан
Пас отдал
Ф. Дьедиу
90'
+3
89'
Желтая карточка
А. МакДональд
87'
ГОЛ! 4:5!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Гросицки
81'
ГОЛ! 4:4!
А. Эрнандес
79'
Желтая карточка
С. Ларссон
72'
ГОЛ! 4:3!
Х. Уилсон
64'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 4:2!
Б. Рид
64'
56'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Ф. Филдинг
ГОЛ! 3:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Б. Рид
53'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Дьедиу
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Пак
37'
Желтая карточка
Э. Пизано
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
5
Пизано
17
Бэйкер
47
О'Доуда
7
Пак
8
Смит
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
4-3-1-2
1
МакГрегор
34
Эйна
5
МакДональд
20
Доусон
3
Кингсли
36
Ирвин
7
Хенриксен
7
Ларссон
10
Уилсон
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
Остались в запасе
Бристоль Сити
Халл Сити
15
Люк Стил
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Джон Тораль
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бристоль Сити - Халл Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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