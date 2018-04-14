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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бристоль Сити
Мидлсбро - Бристоль Сити: обзор матча 14 апреля 2018
Мидлсбро
14.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
18'
Д. Фрэнд
68'
Д. Айяла
13'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Рэндольф
90'
+1
77'
Желтая карточка
М. Пак
ГОЛ! 2:1!
Д. Айяла
Пас отдал
А. Траоре
68'
Желтая карточка
А. Клэйтон
56'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Рид
Желтая карточка
Д. Фрэнд
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фрэнд
Пас отдал
А. Траоре
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Джурич
Пас отдал
М. Пак
Желтая карточка
М. Бешич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
17
Бешич
16
Хаусон
19
Даунинг
7
Клэйтон
24
Траоре
45
Бэмфорд
3-3-1-2
34
Филдинг
44
Флинт
17
Бэйкер
23
Брайан
8
Смит
7
Пак
8
Браунхилл
14
Рид
11
Джурич
18
Дьедиу
Остались в запасе
Мидлсбро
Бристоль Сити
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Мидлсбро - Бристоль Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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