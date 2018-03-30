Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Вулверхэмптон
Мидлсбро - Вулверхэмптон: обзор матча 30 марта 2018
Мидлсбро
30.03.2018, пятница, 19:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
90+3'
П. Бэмфорд
32'
Э. Кошта
37'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Вулверхэмптон
ГОЛ! 1:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
А. Траоре
90'
+3
73'
Желтая карточка
Р. Беннетт
71'
Вторая желтая
М. Доэрти
66'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Желтая карточка
Р. Шоттон
61'
56'
Вторая желтая
Р. Невеш
54'
Желтая карточка
Р. Невеш
54'
Желтая карточка
М. Доэрти
40'
Желтая карточка
Д. Радди
37'
ГОЛ! 0:2!
И. Кавалейру
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кошта
Пас отдал
Б. Дуглас
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
17
Бешич
7
Лидбиттер
19
Даунинг
7
Клэйтон
24
Траоре
45
Бэмфорд
3-3-3
26
Радди
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
2
Доэрти
21
Невеш
30
Дуглас
8
Иван Кавалейру
23
Афобе
11
Кошта
Остались в запасе
Мидлсбро
Вулверхэмптон
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Мидлсбро - Вулверхэмптон
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+