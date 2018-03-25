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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед: обзор матча 25 марта 2018
Нью-Йорк Ред Буллз
25.03.2018, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
42'
Ш. Райт-Филлипс
78'
Ш. Райт-Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
Ш. Райт-Филлипс
78'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Райт-Филлипс
42'
Желтая карточка
М. Жатковски
38'
Начало матча
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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Нью-Йорк Ред Буллз
Миннесота Юнайтед
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