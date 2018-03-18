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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Кайсериспор
Коньяспор - Кайсериспор: обзор матча 18 марта 2018
Коньяспор
18.03.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
4'
С. Это'О
90+4'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Кайсериспор
ГОЛ! 2:0!
А. Яхович
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
С. Лунг
89'
Желтая карточка
Д. Тюрук
79'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Вторая желтая
М. Бурабиа
75'
Желтая карточка
М. Бурабиа
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
19
Вильфред Мок
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Кайсериспор
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
29
Вильям
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
4-4-1-1
1
Киринтили
87
Озторун
5
Ай
4
Туран
89
Скубич
19
Мок
20
Шен
10
Бурабиа
27
Милошевич
7
Фофана
9
Это'О
3-2-3
1
Лунг
89
Тюран
22
Сэпунару
50
Кучер
9
Тюрук
25
Баджи
11
Кравец
20
Мендес
9
Булут
Остались в запасе
Коньяспор
Кайсериспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
29
Вильям
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
29
Вильям
ЦП
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Коньяспор - Кайсериспор
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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Конья
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