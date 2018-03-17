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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Венло
ПСВ - Венло: обзор матча 17 марта 2018
ПСВ
17.03.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
3 : 0
Завершен
Венло
68'
М. ван Гинкел
80'
И. Лосано
83'
М. ван Гинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Венло
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. ван Гинкел
83'
ГОЛ! 2:0!
И. Лосано
Пас отдал
С. Бергвейн
80'
ГОЛ! 1:0!
М. ван Гинкел
68'
Начало матча
Статистика матча ПСВ - Венло
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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