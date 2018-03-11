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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 11 марта 2018
Орландо Сити
11.03.2018, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
42'
Й. Йотун (П)
12'
Э. Финлэй
79'
Э. Финлэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Миннесота Юнайтед
79'
ГОЛ! 1:2!
Э. Финлэй
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Йотун
42'
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Финлэй
Пас отдал
К. Молино
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
23
Скотт Суттер
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Миннесота Юнайтед
14
Жером Тьессон
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
6
Расмус Шуллер
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
2-4
17
Бендик
23
Спектор
19
Йотун
23
Суттер
4
Джонсон
22
Мерам
17
Эльмунир
3-3-1
14
Тьессон
5
Кальво
4
Мирс
6
Шуллер
18
Молино
13
Финлэй
19
Николсон
Остались в запасе
Орландо Сити
Миннесота Юнайтед
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
22
Бобби Шаттлвос
ВР
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Орландо Сити - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
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