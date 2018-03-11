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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Леонеса
Спортинг - Леонеса: обзор матча 11 марта 2018
Спортинг
11.03.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 30 тур
4 : 0
Завершен
Леонеса
38'
Джони
84'
П. Перес
87'
Н. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Леонеса
ГОЛ! 3:0!
Н. Меса
87'
ГОЛ! 2:0!
П. Перес
84'
69'
Желтая карточка
Х. Сене
ГОЛ! 1:0!
Джони
38'
Желтая карточка
Эрнан
33'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Леонеса
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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