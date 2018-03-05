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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Монреаль
Ванкувер Уайткепс - Монреаль: обзор матча 05 марта 2018
Ванкувер Уайткепс
05.03.2018, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Монреаль
63'
О. Камара
81'
М. Манкозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Монреаль
90'
+2
Желтая карточка
М. Манкозу
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Манкозу
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
63'
Желтая карточка
К. Уостон
37'
32'
Желтая карточка
В. Кабрера
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
21
Аарон Маунд
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
13
Кристиан Техера
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Ванкувер Уайткепс
12
Брайан Роу
ВР
20
Брек Ши
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Монреаль
33
Марко Донадель
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
2-1-2
21
Маунд
4
Уостон
31
Тейберт
9
Камара
13
Техера
2-4-1
1
Буш
36
Кабрера
22
Райтала
10
Пьятти
8
Таидер
42
Петрассо
2
Ловиц
25
Манкозу
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Монреаль
12
Брайан Роу
ВР
20
Брек Ши
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
33
Марко Донадель
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
20
Брек Ши
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
33
Марко Донадель
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Монреаль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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