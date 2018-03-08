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Спортинг - Виктория

08.03.2018, Четверг, 23:05 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Спортинг - Виктория
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