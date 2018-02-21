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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Норвич Сити
Вулверхэмптон - Норвич Сити: обзор матча 21 февраля 2018
Вулверхэмптон
21.02.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
25'
А. Н'Диайе
27'
К. Циммерманн
90+4'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Норвич Сити
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Н. Оливейра
Желтая карточка
Д. Жота
75'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
52'
Желтая карточка
Р. Невеш
36'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Циммерманн
Пас отдал
Д. Мэддисон
ГОЛ! 1:0!
А. Н'Диайе
Пас отдал
Б. Дуглас
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
6
Беннетт
2
Доэрти
21
Невеш
30
Дуглас
21
Н'Диайе
20
Жота
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
3-3-1-1
1
Ганн
4
Циммерманн
4
Хэнли
5
Клозе
8
Вранчич
6
Рид
78
Ляйтнер
10
Мэддисон
23
Уоткинс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Норвич Сити
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Вулверхэмптон - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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