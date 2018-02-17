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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 февраля 2018
Хаддерсфилд Таун
17.02.2018, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
Р. Лукаку
55'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Санчес
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
18
Неманья Матич
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
94
Хадергьонай
26
Шиндлер
5
Конголо
25
Занка
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
10
Инс
19
Уильямс
9
Мунье
23
Куанер
4-3-1-2
44
Ромеро
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
15
Янг
18
Матич
8
Мактоминей
16
Кэррик
64
Мата
4
Санчес
9
Лукаку
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Юнайтед
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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