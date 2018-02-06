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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 февраля 2018
Бирмингем Сити
06.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Хаддерсфилд Таун
52'
Ч. Адамс
61'
М. Робертс (АГ)
94'
С. Мунье
97'
Р. ван Ла Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
97'
ГОЛ! 1:3!
Р. ван Ла Парра
94'
ГОЛ! 1:2!
С. Мунье
Пас отдал
А. Муй
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Робертс
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
Л. Юткевич
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
3-1-3-1-1
13
Стокдейл
5
Моррисон
4
Робертс
6
Дин
16
Лоу
17
Ндойе
8
Гарднер
34
Адамс
24
Хота
10
Юткевич
4-4-2
1
Коулмэн
44
Хефеле
5
Конголо
2
Мэлони
94
Хадергьонай
13
Муй
10
Сабири
3
ван Ла Парра
6
Хогг
9
Мунье
23
Куанер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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