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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Уотфорд
Саутгемптон - Уотфорд: обзор матча 27 января 2018
Саутгемптон
27.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Уотфорд
4'
Д. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Уотфорд
Желтая карточка
С. Соареш
63'
61'
Желтая карточка
Б. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Стивенс
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-3-2-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
29
Худт
21
Соареш
10
Дэвис
23
Хейбьерг
21
Ромеу
10
Тадич
17
Буфал
7
Лонг
4-1-2-1-2
1
Карнезис
22
Янмат
5
Мариаппа
27
Кабаселе
25
Холебас
6
Капу
26
Уотсон
6
Дукуре
19
Каррильо
47
Ришарлисон
45
Грэй
Остались в запасе
Саутгемптон
Уотфорд
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Саутгемптон - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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