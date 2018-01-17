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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Норвич Сити
Челси - Норвич Сити: обзор матча 17 января 2018
Челси
17.01.2018, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Норвич Сити
55'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Норвич Сити
Вторая желтая
А. Мората
120'
+1
Желтая карточка
А. Мората
120'
+1
Вторая желтая
Педро
117'
97'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Виллиан
92'
Желтая карточка
Педро
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Р. Кенеди
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Челси
82
Эдуарду
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4-1-1-3-1
13
Кабальеро
77
Дзаппакоста
4
Ампаду
4
Луис
3
Аспиликуэта
8
Бакайоко
4
Дринкуотер
29
Кенеди
10
Виллиан
9
Педро
44
Батшуайи
4-2-1-2
1
Ганн
5
Клозе
4
Циммерманн
4
Хэнли
12
Пинту
8
Вранчич
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Челси
Норвич Сити
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Челси - Норвич Сити
3
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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