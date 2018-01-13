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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Бирмингем Сити - Дерби Каунти: обзор матча 13 января 2018
Бирмингем Сити
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 3
Завершен
Дерби Каунти
19'
Д. Расселл
56'
М. Выдра
89'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Дерби Каунти
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Наджент
78'
Желтая карточка
А. Вайманн
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
77'
73'
Желтая карточка
Д. Расселл
56'
ГОЛ! 0:2!
М. Выдра
Пас отдал
Т. Лоуренс
33'
Желтая карточка
К. Дэйвис
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Пас отдал
Р. Кио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-4-1-1
13
Стокдейл
2
Колен
17
Гроундс
4
Робертс
6
Дин
8
Кифтенбельд
8
Гарднер
19
Магома
16
Дэвис
13
Бога
20
Галлахер
4-3-1-2
33
Карсон
14
Уисдом
3
Форсит
33
Дэйвис
36
Кио
23
Хаддлстоун
77
Расселл
34
Торне
10
Лоуренс
11
Выдра
11
Уиннелл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бирмингем Сити - Дерби Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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