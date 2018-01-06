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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Кордоба
Спортинг - Кордоба: обзор матча 06 января 2018
Спортинг
06.01.2018, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 21 тур
3 : 2
Завершен
Кордоба
11'
К. Кастро
19'
М. Сантос
59'
М. Сантос
63'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Кордоба
Желтая карточка
М. Сантос
73'
63'
ГОЛ! 3:1!
С. Гвардиола
ГОЛ! 3:0!
М. Сантос
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Сантос
Пас отдал
И. Лопес Бланко
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Кастро
Пас отдал
И. Лопес Бланко
11'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Кордоба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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