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Расписание матчей
Англия. Кубок
Норвич Сити - Челси
Норвич Сити - Челси: обзор матча 06 января 2018
Норвич Сити
06.01.2018, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвич Сити - Челси
Желтая карточка
А. Теттей
86'
Желтая карточка
Г. Хэнли
76'
62'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
41'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Челси
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-1-1
1
Ганн
12
Пинту
5
Клозе
4
Хэнли
4
Циммерманн
6
Теттей
10
Притчард
10
Мэддисон
23
Мерфи
4-1-1-3-1
13
Кабальеро
77
Дзаппакоста
24
Кэхилл
4
Луис
22
Рюдигер
8
Бакайоко
4
Дринкуотер
9
Педро
10
Виллиан
29
Кенеди
44
Батшуайи
Остались в запасе
Норвич Сити
Челси
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Норвич Сити - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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