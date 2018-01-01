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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Бристоль Сити
Астон Вилла - Бристоль Сити: обзор матча 01 января 2018
Астон Вилла
01.01.2018, понедельник, 20:30
Англия. Чемпионшип, 26 тур
5 : 0
Завершен
Бристоль Сити
23'
С. Хоган
34'
Р. Снодграсс
60'
Р. Снодграсс
72'
Б. Бьярнасон
85'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бристоль Сити
ГОЛ! 5:0!
К. Хурихейн
85'
ГОЛ! 4:0!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
А. Хаттон
72'
ГОЛ! 3:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Д. Грилиш
60'
ГОЛ! 2:0!
Р. Снодграсс
34'
29'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
А. Адома
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
17
Честер
4
Элфик
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
37
Адома
14
Хурихейн
15
Йединак
23
Снодграсс
10
Грилиш
25
Хоган
3-2-3-1-1
15
Стил
32
Магнуссон
44
Флинт
17
Бэйкер
3
Райт
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Бристоль Сити
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Астон Вилла - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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