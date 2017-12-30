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Материалы

Селтик - Рейнджерс

30.12.2017, Суббота, 15:00 мск Глазго, стадион Селтик Парк Шотландия. Премьер-Лига, 22 тур Селтик - Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
7 тур
23 сентября, суббота 14:00 Рейнджерс 0:2 Селтик
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), группа A
1 тур
29 апреля, суббота 14:00 Рейнджерс 1:5 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
28 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Селтик 1:1 Рейнджерс
21 тур
31 декабря, суббота 15:15 Рейнджерс 1:2 Селтик
5 тур
10 сентября, суббота 14:00 Селтик 5:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 15:45 Селтик 3:0 Рейнджерс
31 тур
25 марта, воскресенье 16:00 Рейнджерс 3:2 Селтик
21 тур
28 декабря, среда 23:45 Селтик 1:0 Рейнджерс
8 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 4:2 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 0:0 Селтик
27 тур
20 февраля, воскресенье 15:30 Селтик 3:0 Рейнджерс
21 тур
2 января, воскресенье 15:45 Рейнджерс 0:2 Селтик
9 тур
24 октября, воскресенье 15:45 Селтик 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
37 тур
4 мая, вторник 22:45 Селтик 2:1 Рейнджерс
27 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
19 тур
3 января, воскресенье 15:30 Селтик 1:1 Рейнджерс
7 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 2:1 Селтик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 22 9 2 64:21 +43 75
2. Рейнджерс 33 19 5 9 67:38 +29 62
3. Абердин 33 19 5 9 50:36 +14 62
4. Хиберниан 33 16 11 6 49:35 +14 59
5. Килмарнок 33 15 10 8 45:39 +6 55
6. Хартс 33 11 13 9 35:30 +5 46
7. Мазервелл 33 10 8 15 36:43 -7 38
8. Сент-Джонстон 33 10 8 15 32:47 -15 38
9. Гамильтон Академикал 33 8 6 19 43:60 -17 30
10. Данди 33 8 6 19 31:53 -22 30
11. Росс Каунти 33 6 8 19 38:57 -19 26
12. Партик Тисл 33 6 7 20 26:57 -31 25
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    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 30 декабря 2017, 14:43

    Классика шотландского футбола, надеюсь Рейнджерс даст бой лидеру!

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