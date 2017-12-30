Селтик - Рейнджерс

Классика шотландского футбола, надеюсь Рейнджерс даст бой лидеру!
|7 тур
|23 сентября, суббота
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Селтик
|1:1
|Рейнджерс
|21 тур
|31 декабря, суббота
|15:15
|Рейнджерс
|1:2
|Селтик
|5 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|Селтик
|5:1
|Рейнджерс
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:45
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|31 тур
|25 марта, воскресенье
|16:00
|Рейнджерс
|3:2
|Селтик
|21 тур
|28 декабря, среда
|23:45
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|4:2
|Селтик
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|0:0
|Селтик
|27 тур
|20 февраля, воскресенье
|15:30
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|21 тур
|2 января, воскресенье
|15:45
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|15:45
|Селтик
|1:3
|Рейнджерс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|33
|22
|9
|2
|64:21
|+43
|75
|2.
|Рейнджерс
|33
|19
|5
|9
|67:38
|+29
|62
|3.
|Абердин
|33
|19
|5
|9
|50:36
|+14
|62
|4.
|Хиберниан
|33
|16
|11
|6
|49:35
|+14
|59
|5.
|Килмарнок
|33
|15
|10
|8
|45:39
|+6
|55
|6.
|Хартс
|33
|11
|13
|9
|35:30
|+5
|46
|7.
|Мазервелл
|33
|10
|8
|15
|36:43
|-7
|38
|8.
|Сент-Джонстон
|33
|10
|8
|15
|32:47
|-15
|38
|9.
|Гамильтон Академикал
|33
|8
|6
|19
|43:60
|-17
|30
|10.
|Данди
|33
|8
|6
|19
|31:53
|-22
|30
|11.
|Росс Каунти
|33
|6
|8
|19
|38:57
|-19
|26
|12.
|Партик Тисл
|33
|6
|7
|20
|26:57
|-31
|25
Классика шотландского футбола, надеюсь Рейнджерс даст бой лидеру!