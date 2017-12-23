Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Генчлербирлиги
Бурсаспор - Генчлербирлиги: обзор матча 23 декабря 2017
Бурсаспор
23.12.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
65'
Тити
52'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Генчлербирлиги
ГОЛ! 1:1!
Тити
65'
52'
ГОЛ! 0:1!
П. Шкулетич
Желтая карточка
Тити
38'
21'
Желтая карточка
А. Шчекич
11'
Желтая карточка
А. Огуз
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
24
Микел
ОП
18
Пабло Баталья
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Бурсаспор
91
Рикардо Фати
ЦП
Генчлербирлиги
18
Ведат Мурики
ЦФ
4-1-1-2
23
Текин
16
Бехич
26
Ярдымджи
4
Тити
10
Эрдоган
24
Микел
18
Баталья
10
Станку
28
Деларж
3-1-1-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
3
Чифтци
19
Шчекич
45
Ману
32
Шкулетич
Остались в запасе
Бурсаспор
Генчлербирлиги
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
91
Рикардо Фати
ЦП
Остались в запасе
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Бурсаспор - Генчлербирлиги
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
Новости команд
Все
Бурсаспор
Генчлербирлиги
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Бывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Ивелин Попов может сменить «Спартак» на «Бурсаспор»
2018.07.22 21:27
7
Муса не хочет переезжать в Турцию
2018.01.07 06:50
3
Экс-нападающий ЦСКА Муса перейдет в «Бурсаспор»
2018.01.04 15:00
12
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Статистика Батракова в первом полном матче за «Галатасарай»
17 октября
1
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+