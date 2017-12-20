Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Брюгге
Мехелен - Брюгге: обзор матча 20 декабря 2017
Мехелен
20.12.2017, среда, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Брюгге
21'
Р. Вормер (П)
34'
Уэсли
62'
А. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Брюгге
90'
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
86'
62'
ГОЛ! 0:3!
А. Диаби
Пас отдал
Д. Коолс
34'
ГОЛ! 0:2!
Уэсли
Пас отдал
Э. Лимбомбе
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Вормер
Желтая карточка
Э. Цоцалич
20'
5'
Желтая карточка
С. Денсвил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
77
Гленн Клас
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
9
Энди Кавая
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Мехелен
1
Антони Морис
ВР
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
2-1-2-1
26
Коосеманс
6
Цоцалич
27
Томечак
11
Эль-Мессауди
77
Клас
23
Ритс
9
Кавая
4-3-1-2
16
Бутель
4
Мехеле
4
Денсвил
27
Коолс
6
Пулен
25
Вормер
20
Ванакен
6
Накамба
77
Лимбомбе
7
Уэсли
5
Диаби
Остались в запасе
Мехелен
Брюгге
1
Антони Морис
ВР
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
28
Гийом Хуберт
ВР
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
2
Лоуренс Паулюссен
ЦЗ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Мехелен - Брюгге
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Аргосстадион
Новости команд
Все
Мехелен
Брюгге
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+