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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - Коста-Рика
Бразилия - Коста-Рика: обзор матча 22 июня 2018
Бразилия
22.06.2018, пятница, 15:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Коста-Рика
90+1'
Ф. Коутиньо
90+8'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Коста-Рика
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Д. Коста
90'
+8
Замена
Фернандиньо
️️️️
Г. Жезус
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Г. Жезус
90'
+1
84'
Желтая карточка
Д. Акоста
83'
Замена
Е. Техеда
️️️️
Д. Гусман
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
81'
Желтая карточка
Неймар
81'
75'
Замена
Ф. Кальво
️️️️
К. Гамбоа
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Паулиньо
68'
54'
Замена
К. Боланьос
️️️️
М. Уренья
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Паулиньо
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коста-Рика
2
Джонни Акоста
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Давид Гусман
ЦП
11
Йохан Венегас
ЦП
21
Марко Уренья
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Бразилия
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
7
Дуглас Коста
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
8
Фред
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Тайсон
ЦФ
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Иан Смит
ЦЗ
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
13
Родни Уоллес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
9
Даниэль Колиндрес
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Марсело
3
Миранда
22
Фагнер
3
Силва
5
Каземиро
15
Паулиньо
10
Неймар
11
Коутиньо
10
Виллиан
18
Жезус
4-3-2
2
Акоста
16
Гамбоа
3
Гонсалес
6
Дуарте
8
Овьедо
5
Боргес
20
Гусман
11
Венегас
10
Руис
21
Уренья
18
Жезус
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
18
Жезус
10
Виллиан
7
Коста
7
Коста
10
Виллиан
15
Паулиньо
20
Фирмино
20
Фирмино
15
Паулиньо
16
Гамбоа
15
Кальво
15
Кальво
16
Гамбоа
21
Уренья
7
Боланьос
7
Боланьос
21
Уренья
20
Гусман
17
Техеда
17
Техеда
20
Гусман
Остались в запасе
Бразилия
Коста-Рика
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
8
Фред
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
9
Даниэль Колиндрес
ЦФ
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Иан Смит
ЦЗ
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
13
Родни Уоллес
ЦП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Остались в запасе
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
8
Фред
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
9
Даниэль Колиндрес
ЦФ
22
Кеннер Гутьеррес
ЦЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Патрик Пембертон
ВР
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Иан Смит
ЦЗ
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
13
Родни Уоллес
ЦП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Оскар Рамирес
Статистика матча Бразилия - Коста-Рика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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