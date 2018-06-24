Аргентина - Хорватия

Месси наконец понял наверное , каким бывает великие футболисты.
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|12 ноября, среда
|22:45
|Аргентина
|2:1
|Хорватия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7:1
|+6
|9
|2.
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3:5
|-2
|4
|3.
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3:4
|-1
|3
|4.
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Проиграть с таким крупным счетом! Это ужас Аргентины!
Месси? Не, не видел..
Россия конечно показала уровень и класс!!! Но данная игра пока лучшая на ЧМ лично для меня. Хорваты удивляют!
Абсолютно согласен..
Аргентинцы играют не как сборная профессионалов, Ракитич отдал должок!!! Красавцы хорваты!!!!
Месси,Месси,Месси!!!
Великолепная игра Хорватии, одно удовольствие наблюдать за таким. Прекрасный футбол. Всех с победой братской сборной..