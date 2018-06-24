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Судьи
Главный судья:
Равшан Ирматов (Ташкент)
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Аргентина - Хорватия

21.06.2018, Четверг, 21:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Трансляция: Первый Канал Чемпионат мира, 2 тур Аргентина - Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

12 ноября, среда 22:45 Аргентина 2:1 Хорватия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Аргентина 3 1 1 1 3:5 -2 4
3. Нигерия 3 1 0 2 3:4 -1 3
4. Исландия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +617

    nelez 21 июня 2018, 23:04

    Месси наконец понял наверное , каким бывает великие футболисты.

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    Рейтинг: +334

    maratagliulin 21 июня 2018, 22:57

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Судья пошел на поводу хорватов, которые буквально оттоптали ноги аргентинцам и ничего за это не получили

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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 21 июня 2018, 22:53

    У Хорватов сборная а у Аргентины набор звезд... и тренер 0 который танцует от Месси

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 21 июня 2018, 22:52

    Проиграть с таким крупным счетом! Это ужас Аргентины!

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 21 июня 2018, 22:52

    Месси? Не, не видел..

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    Рейтинг: +740

    krg-kz 21 июня 2018, 22:50

    Россия конечно показала уровень и класс!!! Но данная игра пока лучшая на ЧМ лично для меня. Хорваты удивляют!

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > krg-kz 21 июня 2018, 22:52

    Абсолютно согласен..

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    Рейтинг: +1602

    fortune-bva 21 июня 2018, 22:50

    Аргентинцы играют не как сборная профессионалов, Ракитич отдал должок!!! Красавцы хорваты!!!!

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    Рейтинг: +1130

    petr69 21 июня 2018, 22:50

    Месси,Месси,Месси!!!

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 21 июня 2018, 22:43

    Великолепная игра Хорватии, одно удовольствие наблюдать за таким. Прекрасный футбол. Всех с победой братской сборной..

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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 21 июня 2018, 22:42

    Вышел Ковачич и Месси вообще сник. Он в Эльклассико его персонально съедае Ковачич гроза против Месси

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