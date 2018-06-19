Германия - Мексика

Жалко что Мексика забила мало.Удачи Вам
|Плей-офф, 1/2 финала
|29 июня, четверг
|21:00
|Германия
|4:1
|Мексика
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5:2
|+3
|6
|2.
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3:4
|-1
|6
|3.
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|4.
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2:4
|-2
|3
Жалко что Мексика забила мало.Удачи Вам
А все накинулись на мексиканцев из-за тусовки проститутками.А пацаны оттянулись перед и отъездом и теперь мысли только о футболе))
Охренеть
Не матч, а битва!!
Очоа затащил то, что не смогли сделать вратари Саудовской Аравии, Испании и Коста-Рики
И самый низкорослый из всех..
Мексика хорошааа, катает немчуг как детишек
Гооооолешник...
Зато игру не фаганит..
Главный судья:
Алиреза Фагани (Кашмар)
Что - в самом деле такой судья жуткий?) Чем прославился?