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Судьи
Главный судья:
Алиреза Фагани (Кашмер)
Материалы

Германия - Мексика

17.06.2018, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: Первый Канал Чемпионат мира, 1 тур Германия - Мексика
Кубок конфедераций 2017
Плей-офф, 1/2 финала
29 июня, четверг 21:00 Германия 4:1 Мексика
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 3 2 0 1 5:2 +3 6
2. Мексика 3 2 0 1 3:4 -1 6
3. Южная Корея 3 1 0 2 3:3 0 3
4. Германия 3 1 0 2 2:4 -2 3
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 17 июня 2018, 21:26

    Жалко что Мексика забила мало.Удачи Вам

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    Рейтинг: +313

    38 попугаев 17 июня 2018, 20:41

    А все накинулись на мексиканцев из-за тусовки проститутками.А пацаны оттянулись перед и отъездом и теперь мысли только о футболе))

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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 17 июня 2018, 19:52

    Охренеть

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 17 июня 2018, 19:39

    Не матч, а битва!!

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 17 июня 2018, 18:40

    Очоа затащил то, что не смогли сделать вратари Саудовской Аравии, Испании и Коста-Рики

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > Masteralex 17 июня 2018, 18:43

    И самый низкорослый из всех..

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 17 июня 2018, 18:39

    сейчас машина заработает

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 17 июня 2018, 18:35

    Мексика хорошааа, катает немчуг как детишек

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 17 июня 2018, 18:35

    Гооооолешник...

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 17 июня 2018, 18:33

    Зато игру не фаганит..

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 17 июня 2018, 17:46

    Главный судья:
    Алиреза Фагани (Кашмар)

    Что - в самом деле такой судья жуткий?) Чем прославился?

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