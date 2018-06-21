Аргентина - Исландия

Месси не смог реализовать пенальти.А претендует на звание лучшего футболиста планеты. А те кто предявляют претензии Роналду в том что он забивает много с пенальти , обзывая его пеналду , вот вам , и пенальти надо уметь забивать.
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7:1
|+6
|9
|2.
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3:5
|-2
|4
|3.
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3:4
|-1
|3
|4.
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Это только начало. Не редко сильные сборные, которые начинали кое-как по ходу мундиаля набирали обороты и заканчивали его победителями или призерами. Так что, ...ещё не вечер...
Такое ощущение, что в этом матче все, в том числе и я, болели за Исландию..
Убрать карлика, поставить Дибалу и Игуаина, и будет результат
Вот что значит биться за свою команду... похер с кем играть, Англия, Аргентина.... молодцы, просто молодцы...
Леонель Андреевич что-то не в духе сегодня, симптомы ногожопости виднеются..
зато Роналдо Семёнович хет-трик)
Верно сказано