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Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
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Аргентина - Исландия

16.06.2018, Суббота, 16:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Первый Канал Чемпионат мира, 1 тур Аргентина - Исландия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Аргентина 3 1 1 1 3:5 -2 4
3. Нигерия 3 1 0 2 3:4 -1 3
4. Исландия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +617

    nelez 16 июня 2018, 22:10

    Месси не смог реализовать пенальти.А претендует на звание лучшего футболиста планеты. А те кто предявляют претензии Роналду в том что он забивает много с пенальти , обзывая его пеналду , вот вам , и пенальти надо уметь забивать.

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    Рейтинг: +617

    nelez 16 июня 2018, 22:05

    Месси не смог неализовать пенальти. А претендует на звание лучшего футболиста планеты.

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    Рейтинг: +107

    Валерий Бадмаев 16 июня 2018, 20:07

    Это только начало. Не редко сильные сборные, которые начинали кое-как по ходу мундиаля набирали обороты и заканчивали его победителями или призерами. Так что, ...ещё не вечер...

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    Рейтинг: +225

    dovakin 16 июня 2018, 18:16

    2 года назад Исландия зажигала на ЧЕ, а теперь будет жечь напалмом! Этот ЧМ запомнится надолго благодаря Исландии! Молодцы, ребята!

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 16 июня 2018, 18:14

    Такое ощущение, что в этом матче все, в том числе и я, болели за Исландию..

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 16 июня 2018, 17:57

    Убрать карлика, поставить Дибалу и Игуаина, и будет результат

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 16 июня 2018, 17:56

    Вот что значит биться за свою команду... похер с кем играть, Англия, Аргентина.... молодцы, просто молодцы...

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 16 июня 2018, 17:52

    Леонель Андреевич что-то не в духе сегодня, симптомы ногожопости виднеются..

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > Батал Вселенский 16 июня 2018, 17:57

    зато Роналдо Семёнович хет-трик)

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > Koshkin@myshkyn 16 июня 2018, 18:11

    Верно сказано

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 16 июня 2018, 17:43

    Исландцы молодцы , показали что можно играть против Месси и Роналдов. Главное иметь характер и быть мужиками.

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    Рейтинг: +3911

    minaev23 16 июня 2018, 17:42

    Держитесь исландцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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