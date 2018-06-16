Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Австралия
Франция - Австралия: обзор матча 16 июня 2018
Франция
16.06.2018, суббота, 13:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Австралия
58'
А. Гризманн (П)
81'
П. Погба
62'
М. Йединак (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Австралия
87'
Желтая карточка
А. Бехич
84'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Р. Крузе
ГОЛ! 2:1!
П. Погба
Пас отдал
О. Жиру
81'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
К. Толиссо
78'
Желтая карточка
К. Толиссо
76'
72'
Замена
Д. Ирвин
️️️️
Т. Рогич
Замена
Н. Фекир
️️️️
У. Дембеле
70'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Гризманн
70'
64'
Замена
Т. Юрич
️️️️
Э. Наббут
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Йединак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гризманн
58'
57'
Желтая карточка
Д. Рисдон
13'
Желтая карточка
М. Леки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Трент Сейнсбери
ЦЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
19
Джош Рисдон
ПЗ
10
Робби Крузе
ЛП
15
Майл Йединак
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
23
Том Рогич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Эндрю Наббут
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Австралия
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Брэд Джонс
ВР
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
0
Димитри Петратос
ЦП
13
Даниэль Арзани
ЦП
4
Тим Кэхилл
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
9
Томи Юрич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
5
Умтити
15
Павар
13
Канте
6
Погба
12
Толиссо
7
Дембеле
10
Мбаппе
7
Гризманн
4-1-2-2-1
1
Райан
19
Рисдон
20
Сейнсбери
5
Миллиган
16
Бехич
15
Йединак
13
Муй
10
Крузе
7
Леки
23
Рогич
11
Наббут
12
Толиссо
14
Матюиди
14
Матюиди
12
Толиссо
7
Дембеле
18
Фекир
18
Фекир
7
Дембеле
7
Гризманн
9
Жиру
9
Жиру
7
Гризманн
10
Крузе
13
Арзани
13
Арзани
10
Крузе
23
Рогич
22
Ирвин
22
Ирвин
23
Рогич
11
Наббут
9
Юрич
9
Юрич
11
Наббут
Остались в запасе
Франция
Австралия
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
0
Димитри Петратос
ЦП
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Брэд Джонс
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Тим Кэхилл
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
0
Димитри Петратос
ЦП
0
Мэттью Юрман
ЦЗ
18
Дэнни Вукович
ВР
12
Брэд Джонс
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Тим Кэхилл
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Франция - Австралия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Кунья
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Франция
Австралия
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+