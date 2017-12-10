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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 10 декабря 2017
Цюрих
10.12.2017, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
12'
М. Шнойвли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Люцерн
90'
+2
Желтая карточка
М. Шульц
Желтая карточка
С. Сарр
85'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Шнойвли
Пас отдал
П. Шурпф
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Цюрих
27
Седрик Брюннер
ПЗ
29
Саньон Сарр
ЦП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
7
Дерек Кутеса
ЛВ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
2-3-1
1
Ванинс
17
Бангура
13
Неф
18
Янье
7
Винтер
8
Родригес
14
Коне
3-1-1
1
Омлин
10
Шульц
7
Лустенбергер
3
Циглер
11
Шурпф
15
Шнойвли
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
27
Седрик Брюннер
ПЗ
29
Саньон Сарр
ЦП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
7
Дерек Кутеса
ЛВ
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
27
Седрик Брюннер
ПЗ
29
Саньон Сарр
ЦП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Остались в запасе
7
Дерек Кутеса
ЛВ
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Цюрих - Люцерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
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