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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Осасуна
Кордоба - Осасуна: обзор матча 10 ноября 2017
Кордоба
10.11.2017, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 14 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Осасуна
79'
Желтая карточка
Р. Торрес
Желтая карточка
С. Гвардиола
21'
Начало матча
Статистика матча Кордоба - Осасуна
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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2 : 0
18.10.2026
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Испания. Примера, 8 тур
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5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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