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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 26 октября 2017
Чикаго Файр
26.10.2017, четверг, 03:30
США. МЛС, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
7'
Ш. Райт-Филлипс
11'
С. Клестан
70'
Д. Ройер
87'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
87'
ГОЛ! 0:4!
Г. Верон
85'
Желтая карточка
Г. Верон
70'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ройер
11'
ГОЛ! 0:2!
С. Клестан
7'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Райт-Филлипс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
33
Жоао Мейра
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Луис Солиньяк
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Чикаго Файр
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
94
Давид Аршакян
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
30
Гонсало Верон
ЦФ
3-3-2
2
Каппельхоф
33
Мейра
40
Винсент
13
МакКарти
11
Аккам
8
Полстер
11
Николич
21
Солиньяк
1-5
31
Роблес
92
Лоуренс
8
Мартинс
16
Клестан
77
Ройер
27
Дэвис
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
94
Давид Аршакян
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
94
Давид Аршакян
ЦФ
Остались в запасе
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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