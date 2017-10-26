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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лейда - Реал Сосьедад
Лейда - Реал Сосьедад: обзор матча 26 октября 2017
Лейда
26.10.2017, четверг, 20:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лейда - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
К. Вела
Начало матча
Статистика матча Лейда - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лейда
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
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- : -
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1 : 1
05.11.2026
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Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
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