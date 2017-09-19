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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Сток Сити
Бристоль Сити - Сток Сити: обзор матча 19 сентября 2017
Бристоль Сити
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Сток Сити
51'
Ф. Дьедиу
61'
М. Тейлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Сток Сити
64'
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ! 2:0!
М. Тейлор
61'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
51'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Флетчер
24'
Желтая карточка
К. Виммер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
3-4-2
26
Винер
32
Магнуссон
44
Флинт
47
О'Доуда
7
Пак
13
Хегелер
8
Браунхилл
9
Тейлор
18
Дьедиу
3-2-3-2
13
Грант
4
Мартинс-Инди
4
Зума
6
Виммер
14
Тимон
8
Джонсон
10
Собхи
24
Флетчер
16
Адам
15
Крауч
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
10
Хесе
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Джо Аллен
ЦП
10
Хесе
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Бристоль Сити - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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