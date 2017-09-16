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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Гронинген
НАК Бреда - Гронинген: обзор матча 16 сентября 2017
НАК Бреда
16.09.2017, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
70'
М. Махи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НАК Бреда - Гронинген
78'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Желтая карточка
К. Метс
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Махи
Пас отдал
Р. Йенссен
Начало матча
Статистика матча НАК Бреда - Гронинген
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Рат Верлег
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НАК Бреда
Гронинген
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
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