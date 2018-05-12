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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Тулуза
Бордо - Тулуза: обзор матча 12 мая 2018
Бордо
12.05.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 2
Завершен
Тулуза
38'
М. Брейтуэйт
49'
М. Брейтуэйт
73'
Л. Лерагер
78'
Малком
29'
И. Силла
90+1'
И. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Тулуза
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
И. Диоп
ГОЛ! 4:1!
Малком
Пас отдал
М. Брейтуэйт
78'
ГОЛ! 3:1!
Л. Лерагер
Пас отдал
Н. де Превилль
73'
66'
Желтая карточка
Я. Саного
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
49'
45'
+1
Желтая карточка
Сомалья
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
С. Мейте
38'
Желтая карточка
М. Пундж
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
Пас отдал
Д. Дурмаз
24'
Желтая карточка
И. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Бордо
26
Диего Контенто
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
3-3-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
20
Сабали
21
Лерагер
18
Плашил
8
Мейте
40
Камано
10
Малком
22
Брейтуэйт
4-1-3-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Жульен
6
Диоп
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
7
Сомалья
10
Дурмаз
9
Саного
9
Делор
Остались в запасе
Бордо
Тулуза
26
Диего Контенто
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
26
Диего Контенто
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Бордо - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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