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Материалы

Ницца - Монпелье

22.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Лига 1, 34 тур Ницца - Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
9 тур
15 октября, воскресенье 18:00 Монпелье 2:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2016/2017)
27 тур
24 февраля, пятница 22:45 Ницца 2:1 Монпелье
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Монпелье 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 22:00 Монпелье 0:2 Ницца
19 тур
18 декабря, пятница 22:30 Ницца 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Монпелье 2:1 Ницца
9 тур
4 октября, суббота 22:00 Ницца 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
25 января, суббота 23:00 Монпелье 3:1 Ницца
4 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Ницца 2:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 17:00 Ницца 2:0 Монпелье
10 тур
27 октября, суббота 22:00 Монпелье 3:1 Ницца
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/4 финала
28 ноября, среда 20:00 Монпелье 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 22:00 Ницца 0:1 Монпелье
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Монпелье 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:1 Ницца
14 тур
20 ноября, суббота 23:00 Ницца 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Монпелье 1:0 Ницца
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Ницца 0:3 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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