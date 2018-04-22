Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 22 апреля 2018
Ницца
22.04.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
59'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
ГОЛ! 1:0!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
А. Сен-Максимен
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-3-3
44
Бенитес
6
Марлон
4
Данте
23
Ле Марша
2
Суке
33
Лис-Мелу
61
Тамез
14
Сери
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
14
Плеа
4-1-2-1-1
23
Леком
20
Мукиэле
4
Хилтон
3
Мендеш
3
Конгре
6
Скири
22
Пирис
7
Мбенза
20
Долли
13
Сио
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Остались в запасе
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Монпелье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Монпелье
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+