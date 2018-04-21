Введите ваш ник на сайте
Материалы

Марсель - Лилль

21.04.2018, Суббота, 18:00 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 34 тур Марсель - Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
11 тур
29 октября, воскресенье 23:00 Лилль 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
17 марта, пятница 22:45 Лилль 0:0 Марсель
18 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Марсель 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
29 января, пятница 22:30 Марсель 1:1 Лилль
11 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Лилль 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лилль 0:4 Марсель
19 тур
21 декабря, воскресенье 16:00 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лилль
16 тур
3 декабря, вторник 22:00 Лилль 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 0:0 Марсель
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:59 Марсель 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 23:59 Марсель 2:0 Лилль
4 тур
28 августа, воскресенье 23:00 Лилль 3:2 Марсель
Суперкубок Франции 2011
Финал
27 июля, среда 22:45 Марсель 5:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Лилль
10 тур
24 октября, воскресенье 23:00 Лилль 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Лилль 3:2 Марсель
2 тур
16 августа, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 22:45 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
15 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 1:3 Лилль
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Лилль 1:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
...
  • Читайте нас: 