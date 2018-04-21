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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Монако
Генгам - Монако: обзор матча 21 апреля 2018
Генгам
21.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 1
Завершен
Монако
22'
Д. Бриан (П)
34'
Э. Дидо
47'
М. Тюрам
63'
А. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Монако
64'
Желтая карточка
Фабиньо
63'
ГОЛ! 3:1!
А. Туре
Пас отдал
Т. Лемар
ГОЛ! 3:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Н. Бенезе
47'
ГОЛ! 2:0!
Э. Дидо
Пас отдал
К. Гренье
34'
23'
Желтая карточка
А. Дьякаби
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бриан
22'
21'
Красная карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-3-1-2
1
Юнссон
29
Кербра
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
32
Икоко
17
Дидо
10
Бенезе
19
Гренье
10
Бляс
7
Бриан
9
Тюрам
4-1-2-3
30
Си
6
Туре
21
Жемерсон
6
Жорже
15
Глик
6
Фабиньо
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
27
Дьякаби
Остались в запасе
Генгам
Монако
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Генгам - Монако
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Рудуру
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