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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лилль
Бордо - Лилль: обзор матча 07 апреля 2018
Бордо
07.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
42'
Ф. Камано
45'
Ф. Камано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лилль
Желтая карточка
М. Пундж
72'
63'
Вторая желтая
Т. Мендес
61'
Желтая карточка
Т. Мендес
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камано
Пас отдал
М. Брейтуэйт
45'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
42'
24'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Бордо
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Лилль
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
3-3-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
20
Сабали
21
Лерагер
8
Мейте
18
Плашил
40
Камано
10
Малком
22
Брейтуэйт
4-1-1-1-2
14
Дайо
32
Ие
24
Малку
37
Мендиль
23
Мендес
29
Майя
8
Бензия
19
Пепе
7
Араухо
Остались в запасе
Бордо
Лилль
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
44
Поль Байссе
ЦЗ
26
Диего Контенто
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Бордо - Лилль
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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