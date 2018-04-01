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Материалы

Генгам - Бордо

01.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Генгам, стадион Стад дю Рудуру Франция. Лига 1, 31 тур Генгам - Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
7 тур
23 сентября, суббота 21:00 Бордо 3:1 Генгам
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
19 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 3:0 Генгам
13 тур
20 ноября, воскресенье 17:00 Генгам 1:1 Бордо
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/4 финала
11 января, среда 20:45 Бордо 3:2 Генгам
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
13 февраля, суббота 22:00 Генгам 2:4 Бордо
17 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Генгам
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 1:1 Генгам
5 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Генгам 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Бордо 5:1 Генгам
16 тур
4 декабря, среда 22:00 Генгам 0:1 Бордо
Суперкубок Франции 2009
Финал
25 июля, суббота 23:00 Бордо 2:0 Генгам
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/8 финала
11 ноября, вторник 21:00 Бордо 4:2 Генгам
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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