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Материалы

Марсель - Лион

18.03.2018, Воскресенье, 23:00 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 30 тур Марсель - Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
18 тур
17 декабря, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
31 января, вторник 23:05 Марсель 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Марсель
5 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Марсель 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
24 января, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Марсель
6 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
15 марта, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лион
11 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Марсель 4:2 Лион
18 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Лион 2:2 Марсель
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/4 финала
15 января, среда 23:55 Лион 2:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Лион 0:0 Марсель
10 тур
28 ноября, среда 23:59 Марсель 1:4 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
Финал
14 апреля, суббота 22:45 Лион 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 23:59 Марсель 2:2 Лион
6 тур
18 сентября, воскресенье 23:00 Лион 2:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
8 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:2 Марсель
18 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 5:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Марсель 1:3 Лион
18 тур
14 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Марсель
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
28 января, среда 22:45 Лион 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
6 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 3:1 Лион
14 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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