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Материалы

Монако - Лилль

16.03.2018, Пятница, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Франция. Лига 1, 30 тур Монако - Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
7 тур
22 сентября, пятница 21:45 Лилль 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монако 4:0 Лилль
4 тур
10 сентября, суббота 21:00 Лилль 1:4 Монако
Франция. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
4 апреля, вторник 22:00 Монако 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 4:1 Монако
2 тур
14 августа, пятница 21:30 Монако 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
24 января, суббота 19:00 Лилль 0:1 Монако
4 тур
30 августа, суббота 19:00 Монако 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
30 тур
23 марта, воскресенье 23:59 Монако 1:1 Лилль
12 тур
3 ноября, воскресенье 23:59 Лилль 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Монако 1:0 Лилль
14 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Лилль 4:0 Монако
17 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Монако
7 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
9 февраля, суббота 22:00 Монако 0:0 Лилль
6 тур
29 августа, среда 22:30 Лилль 0:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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