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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 11 марта 2018
Тулуза
11.03.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
19'
Ф. Мубеле
10'
Л. Окампос
79'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
90'
+5
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
С. Яго
86'
79'
ГОЛ! 1:2!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Пайет
63'
Желтая карточка
Ж. Амави
Желтая карточка
И. Силла
50'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мубеле
Пас отдал
И. Силла
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Сомалья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-4-1
40
Лафон
4
Силла
6
Жульен
6
Диоп
98
Амьен-Аду
18
Каюзак
7
Сомалья
19
Мубеле
10
Градель
16
Имбула
9
Саного
4-1-3-1-1
30
Манданда
70
Сарр
6
Роланду
23
Рами
2
Сакаи
14
Густаво
99
Ангисса
20
Лопес
8
Сансон
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Димитри Пайет
АП
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Тулуза - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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