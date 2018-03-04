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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 04 марта 2018
Монпелье
04.03.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лион
7'
И. Мбенза
58'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лион
67'
Желтая карточка
М. Депай
Желтая карточка
Э. Скири
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Диас
Пас отдал
У. Ауа
50'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Н. Мукиэле
27'
ГОЛ! 1:0!
И. Мбенза
Пас отдал
Р. Агилар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
3-4-1-1-1
23
Леком
2
Агилар
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
20
Мукиэле
7
Мбенза
93
Иконе
13
Сио
3-1-1-1-2
1
Лопеш
2
Тете
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Монпелье
Лион
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Монпелье - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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