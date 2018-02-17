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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Генгам
Монпелье - Генгам: обзор матча 17 февраля 2018
Монпелье
17.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Генгам
73'
Д. Сио
30'
Й. Нгбакото (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Генгам
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
Р. Агилар
73'
Желтая карточка
П. Ласн
72'
32'
Желтая карточка
К. Гренье
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Нгбакото
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-2-1-1-1
23
Леком
20
Мукиэле
3
Конгре
4
Хилтон
2
Агилар
6
Ласн
6
Скири
7
Мбенза
93
Иконе
13
Сио
3-1-3-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
8
До
19
Гренье
17
Дидо
27
Табану
7
Нгбакото
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
Монпелье
Генгам
20
Киган Долли
ЛВ
18
Морган Поти
ЛЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
18
Морган Поти
ЛЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Статистика матча Монпелье - Генгам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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Информация о матче
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