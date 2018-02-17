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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 17 февраля 2018
Анжер
17.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
79'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Сент-Этьен
79'
ГОЛ! 0:1!
Р. Берич
57'
Желтая карточка
Р. Кабелла
Желтая карточка
Ф. Тайт
47'
34'
Желтая карточка
О. Селнаэс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
4
Павлович
8
Траоре
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
8
Оньянге
29
Тайт
9
Экамби
4-2-1-3
16
Руффье
26
Дебюши
24
Перрен
3
Суботич
11
Силва
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
29
Нтеп
9
Берич
17
Амума
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
19
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
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